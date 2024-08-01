Байден подтвердил наличие грин-карты США у Кара-Мурзы*

Президент США Джо Байден рассказал, что в страну в рамках обмена заключенными возвращаются четыре человека. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в четверг, 1 августа, между Россией, США и рядом других стран произошел массовый обмен заключенными.

Байден уточнил, что в Соединенные Штаты вернулись три гражданина США и один обладатель грин-карты: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева*(признана иногентом) и Кара-Мурза*.

Журналисты отметили, что грин-карта политика действовала до 5 декабря 2022 года, однако могла быть продлена в его отсутствие при содействии американских властей.

Напомним, что в апреле 2023 года суд приговорил публициста к 25 годам колонии строгого режима.

* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента.