Трамп отреагировал на обмен заключенными с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал масштабный обмен заключенными с Россией. Об этом он написал в своей социальной сети «Truth Social».

По его словам, администрации президента США Джо Байдена необходимо опубликовать подробности состоявшегося обмена. Он также добавил, что Белый дом еще никогда не заключал хороших сделок по обмену заключенными — Трамп уверен, что и этот раз не стал исключением.

«Сколько людей мы получим в результате? Мы им заплатим наличными? Они нам наличными заплатят (пожалуйста, снимите этот вопрос, потому что я уверен, что ответ — “нет”)? Мы освобождаем убийц, преступников или головорезов? Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем хороших сделок, особенно если речь об обмене заключенными. Наши “представители на переговорах” всегда позорят нас!», — написал он.



Названа спецслужба, задействованная в обмене заключенными между РФ и США

Трамп также добавил, что во время своего президентства он «вернул домой много заключенных», при этом не заключая сделок по обмену. Прошедший же обмен он назвал «плохим заделом для будущего».

«Они вымогают деньги у Соединенных Штатов Америки. Они называют сделку “сложной”, чтобы никто не понял, насколько все плохо!», — подытожил он.



Ранее в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и США.