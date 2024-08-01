В США назвали сроки начала крупномасштабной атаки Ирана на Израиль

Крупномасштабная атака Ирана и его союзников на Израиль начнется в ближайшие 72 часа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Пентагон, пишет Telegram-канал BRIEF.

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1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой не отвечать на инцидент с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Хании.

Накануне генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что организация перешла на новый этап военных действий с Израилем на всех фронтах. Он отметил, что ликвидация главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране лишь укрепило силы сопротивления.

Лидер хуситов заявил о необходимости военного ответа на убийство Исмаила Хании

Накануне Израиль нанес удар по Тегерану, разбомбив здание, в котором находился глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Спасти его не удалось. В столице Ирана Хания участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Через несколько часов Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об ответной атаке по Израилю.

Ранее военные США оценили готовность Ирана вступить в войну с Израилем.