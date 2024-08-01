Эрдоган объявил траур в Турции после убийства Хании

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил траур в Турции после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Об этом он сообщил в своих соцсетях, отметив, что подписал соответствующий указ.

Отмечается, что таким образом, как отметил Эрдоган, он желает продемонстрировать поддержку палестинского дела и солидарность турецкого народа с палестинцами.

«Объявляю национальный траур 2 августа», — указал глава Турции.



Отмечается, что флаги в дипмиссиях Турции по всему миру и в госучреждениях будут приспущены.

Ранее в ООН рассказали, что атаки Израиля на Бейрут и убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Иране ведут к эскалации на Ближнем Востоке в момент, когда необходимо остановить войну в Газе.