В США напомнили о предупреждении Путина

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор прокомментировал полет российских и китайских самолетов недалеко от Аляски. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Макгрегор напомнил о предупреждении президента России Владимира Путина и подчеркнул, что политик заявлял об ответе на действия США в Восточной Европе, в том числе у границ России.

«Путин ведь неоднократно предупреждал нас: "Слушайте, вы лезете к нам во двор, вы заходите на Украину. Это эквивалентно тому, что мы будем в Мексике. Если вы готовите враждебную нам армию, хотите разместить у наших границ ракеты и думаете, что мы ничего с этим не сделаем, то вы ошибаетесь», — подчеркнул он.



Ранее Макгрегор рассказал об ответе Москвы на появление F-16 на Украине. По его словам, им стал третий этап ядерных учений России.