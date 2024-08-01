Байдена спросили о возможности улучшить отношения с Россией

Президент США Джо Байден допустил улучшение отношений с Россией на фоне прошедшего в четверг, 1 августа, массового обмена заключенными. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Журналисты попросили Байдена рассказать, может ли состоявшийся обмен улучшить отношения России и США.

Байден сделал заявление после обмена заключенными с РФ

«Как сказала бы моя сестра, ваши слова да Богу в уши», — ответил глава государства.



Ранее американский лидер сообщил, что за период работы его администрации США вернули на родину свыше 70 сограждан из различных стран по всему миру.