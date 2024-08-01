Украинские власти призвали к скорейшему завершению конфликта

Украинский конфликт нужно завершить как можно скорее. К этому призвал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью агентству Bloomberg.

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«Нам нужно как можно скорее положить конец этой войне, чтобы добиться справедливого мира», — сказал он.



Ермак также назвал самым важным ожиданием от второго мирного саммита формирование предпосылок для прекращения боевых действий. Глава офиса Зеленского отметил, что мероприятие может состояться в одной из стран Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке. Кроме того, по его мнению, во встрече должен принять участие Китай, так как эта страна «способна влиять на Россию».

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Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к возобновлению диалога о мире на основе международного права. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что прозвучавшее на Украине заявление о готовности к переговорам с Москвой носит схоластический характер.