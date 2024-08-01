Лидер хуситов заявил о необходимости военного ответа на убийство Исмаила Хании

Лидер йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил о необходимости военного ответа «оси сопротивления» на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

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«Позиция оси сопротивления ясна — необходим военный ответ на серьёзные преступления Израиля, ведущие к серьёзной эскалации», — цитирует его ТАСС.



Ранее в ООН рассказали, что атаки Израиля на Бейрут и убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Иране ведут к эскалации на Ближнем Востоке в момент, когда необходимо остановить войну в Газе.