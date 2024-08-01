WSJ сообщила, что США искали «русских шпионов» по миру для обмена

Американские чиновники и дипломаты искали заключенных «русских шпионов» в дружественных странах, чтобы обменять их на американцев, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, им пришлось «объездить» всю Европу и на Ближний Восток.

Чиновники Белого дома, дипломаты, а также сотрудники ЦРУ объездили всю Европу и Ближний Восток в поисках дружественных правительств, которые были бы готовы освободить находящихся у них в заключении российских граждан в обмен на американцев, — сказано в публикации.



Авторы статьи отметили, что глава Белого дома Джо Байден всего за час до выбывания из президентской гонки созвонился со словенским премьер-министром Робертом Голобом и обсудил с ним тему обмена россиян, заключенных в Словении. Глава центрального разведуправления США Уильям Бернс также приезжал в Турцию на встречу для окончательного согласования логистики сделки.

Ранее ФСБ подтвердила возвращение россиян с детьми благодаря планомерной работе российских государственных ведомств и зарубежных партнеров. Обмен был совершен в аэропорту Анкары. В ведомстве подчеркнули, что на родину вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Вместе с ними — несовершеннолетние дети.