Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон, обсуждая вопросы стратегической безопасности, не учитывает свою агрессивную политику в отношении России. Его комментарий последовал после высказываний американских представителей о ядерной проблематике.

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«Сегодня мы услышали очередные инсинуации о якобы безответственном поведении России в ядерной сфере», – сказал Антонов.



Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере

По его словам, американцы продолжают учить Россию и Китай «правильному поведению» и угрожают новыми ядерными рисками, если эти страны не подчинятся. Он подчеркнул, что такие заявления не способствуют улучшению ситуации в сфере стратегической безопасности.

Посол также указал на то, что Вашингтон замалчивает свою враждебную политику и продолжающееся снабжение киевского режима новыми видами вооружений, включая истребители, способные нести ядерное оружие. Он добавил, что американские «удары» по международной системе контроля над вооружениями за последние два десятилетия остаются неудобной правдой для США.

«Местным чиновникам пора свыкнуться с мыслью о том, что добиться взаимодействия с нами и одновременно пытаться нанести России «стратегическое поражение» не получится», – цитирует ТАСС слова посла.



Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал Вашингтон за обмен заключенными с Россией и предположил, что американские власти заплатили Москве наличными.