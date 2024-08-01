США предупредили о масштабных кризисах перед выборами

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, что США могут столкнуться с двумя международными кризисами прямо перед президентскими выборами. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

По его мнению, вице-президент США Камала Харрис и другие видные представители Демпартии стараются не замечать, что происходит на Украине.

«Возможно, они столкнутся с серьезным кризисом на Украине, как это уже происходит на Ближнем Востоке. И все это будет прямо перед выборами, что создаст для них множество проблем», — пояснил Меркурис.



Эксперт уточнил, что ВСУ находятся в очень сложной ситуации, особенно в Донбассе. Если темпы отступления ВСУ сохранятся, добавил он, Киев не выдержит еще одного года боевых действий.

Ранее Меркурис сообщил, что запланированное на конец лета второе контрнаступление ВСУ значительно усилит позиции российской армии.