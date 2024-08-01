Байден отказался говорить с Путиным

Президент США Джо Байден заявил о нежелании говорить с российским лидером Владимиром Путиным по обмену заключенными. Об этом он заявил в ходе выступления, транслируемом сайтом Белого дома на своем аккаунте в X (бывший Твиттер).

Кроме того, глава государства раскритиковал слова кандидата на пост президента США Дональда Трампа. В частности, Байден уличил бывшего американского лидера в том, что он не смог добиться освобождения заключенных. Таким образом, он раскритиковал Трампа за заявления о способности освободить их без проведения обмена.

Байден сделал заявление после обмена заключенными с РФ

Ранее стало известно, что родственники граждан США, которых американская сторона планирует получить от масштабного обмена заключенными с Россией, прибыли в Вашингтон для встречи с Байденом.