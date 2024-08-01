Россия хочет обсудить в Совбезе ООН поставки F-16 Украине

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ планирует поднять в совете международной организации тему поставок западных истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал на брифинге с журналистами. По его словам, в этом вопросе нет «какой-то срочности». Кроме того, Полянский также добавил, что к обсуждению этого вопроса «надо будет хорошо подготовиться».

«Плюс мы традиционно отвечаем на запрос заседания по Украине западными странами, но сюрпризов здесь, я думаю, не будет. Они запросят заседание, и мы на него ответим, и обязательно мы эту тему поднимем», — заявил он.



Ранее Полянский заявил, что США мешают СБ ООН потребовать прекращения огня на Ближнем Востоке.