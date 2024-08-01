Байден сделал заявление после обмена заключенными с РФ

Американские власти в рамках обмена заключенными с Россией вернули трех своих граждан и одного обладателя грин-карты. Об этом рассказал президент США Джо Байден, заявление которого опубликовали на сайте Белого дома.

В документе уточнили, что речь идет о журналисте WSJ Эване Гершковиче, бывшем морпехе Поле Уилане, журналистке Алсу Курмашевой и политике Владимире Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом).

Всего обменяли 16 человек из РФ: пять граждан Германии и семь заключенных с российским гражданством.

Байден напомнил, что за время его президентства американским властям удалось вернуть 70 граждан.

«Тем не менее, слишком много семей страдают <…>, и у меня нет более высокого приоритета, чем возвращение этих американцев домой», — отметил нынешний глава Белого дома.



В четверг, 1 августа, произошел обмен заключенными между РФ и Западом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».