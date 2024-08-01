В Иране заявили о мести за убийство Хании

Иран и его региональные союзники отомстят Израилю за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, заявил начальник Генштаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери. В эфире государственного телеканала IRIB на церемонии прощания с убитым он отметил, что этот вопрос уже рассматривается.

Мы и Ось сопротивления обязательно отомстим за кровь Хании, сейчас этот вопрос рассматривается, должны быть приняты различные меры, сионисты неизбежно пожалеют об этом, — сказал Багери.



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Россия осуждает убийство Хании, заявил в среду, 31 июля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, произошедшее является попыткой втянуть Иран в региональную конфронтацию. Он также отметил, что «порочная практика точечных ликвидаций видных политических и военных деятелей ставит Ближний Восток на грань общерегиональной войны». Это подрывает безопасность всего региона, указал он.