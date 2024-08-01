CBS отредактировала материал об обмене заключенными РФ и Запада

Телекомпания CBS отредактировала материал о предполагаемом обмене заключенными между Россией и странами Запада, удалив из него данные о числе фигурантов сделки. В нем более не содержатся данные о том, что фигурантами масштабного обмена заключенными стали по меньшей мере 24 человека. Из статьи также пропали сведения о том, что по условиям сделки на родину вернутся 12 россиян, а РФ передаст Германии восемь заключенных. Кроме того, в материале более нет сведений об участии в обмене осужденного в Германии гражданина России Вадима Красикова. ТАСС

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