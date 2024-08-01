Названа спецслужба, задействованная в обмене заключенными между РФ и США

Процесс обмена заключенными между Россией и США координируют представители MİT — национальной разведывательной организации Турции, пишет агентство IHA.

По данным агентства, сегодня будут освобождены репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и ряд других заключенных.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена может быть освобожден оппозиционный журналист Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом), осужденный в России за госизмену.

Опубликованы кадры обмена заключенными между Россией и США

Официальной информации о том, кто конкретно внесен в перечень, пока нет.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов.