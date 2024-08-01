Пока вы не уснули: обмен заключенными между США и РФ и обращение Блинкена к Ирану

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Стало известно, сколько заключенных обменяют РФ и Запад

В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека. Как сообщает телекомпания CBS, среди них есть журналистка "Радио Свобода"* Алсу Курмашева и публицист Владимир Кара-Мурза*.

В публикации уточняется, что не менее 12 заключенных, содержащихся в России, будут освобождены и доставлены в Германию. Кроме Курмашевой, имеющей гражданство РФ и США, и Кара-Мурзы, гражданина РФ и Великобритании, российская сторона должна передать журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

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Блинкен обратился к Ирану с просьбой

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой отказаться от ответных действий после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По информации собеседника телеканала, Блинкен во время разговора с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани попросил его передать данное сообщение иранской стороне и ливанскому шиитскому движению "Хезболлах".

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В Кремле отреагировали на поставку первой партии F-16 Украине

Поставки американских истребителей F-16 Украине не смогут серьезно повлиять на динамику событий. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что самолеты будут сбиваться и уничтожаться, а никакой «волшебной таблетки и панацеи» у Киева нет, в чем украинские власти должны отдавать себе отчет. Вместе с тем Песков отметил, что официально Украина поставку F-16 пока не подтвердила.

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Эстония введет полный таможенный контроль для выезжающих в Россию

© globallookpress

Эстония введет полный таможенный контроль людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Как сообщает ERR, такой план разработал Минфин и МВД республики.

Документ представили правительству сегодня, 1 августа. Он предусматривает постепенный переход от выборочного к полному таможенному контролю всех людей и грузов, которые пересекают границу в сторону России. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что решение связано с «попытками несоблюдения санкций», а также перевозкой «запрещенных товаров» на границах.

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Евросоюз заставит Украину снять санкции с российской нефти

Венгрия и Словакия вынудят Украину снять запрет на транзит российской нефти через ее территории. Об этом заявил старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Противники Фицо и Орбана (премьеры Словакии и Венгрии соответственно, — прим. URA.RU) пытаются использовать паузу [в транспортировке нефти из России] для того, чтобы оказать на них политическое давление. Но вряд ли у евроатлантистов что-то получится», — сообщил Владимир Оленченко, его заявление приводит РИА Новости.



По словам Оленченко, у Венгрии и Словакии есть «железные основания» на импорт российской нефти, поскольку они не имеют выхода к морю и пользуются «привилегированным положением при закупке энергоресурсов из России».

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Байден хочет как можно скорее начать переговоры по Украине

© globallookpress

Президент США Джо Байден заинтересован в скорейшем начале мирных переговоров по ситуации на Украине, поскольку не хочет оставлять этот вопрос будущему главе администрации. Как сообщает ТАСС, об этом заявил бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.

Он отметил, что выход Украины из конфликта в как можно более успешном положении входит в интересы и Вашингтона, и Лондона. Брентон считает, что это указывает «в направлении скорейших переговоров».

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Раскрыто место базирования украинских F-16

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Большинство украинских истребителей F-16, которые западные страны передали Киеву, будут базироваться в Европе. Соответствующую информацию раскрыл обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

Автор обратил внимание на снимок F-16, замеченного в Львовской области. Обозреватель уверен, что опубликованная в сети фотография является подлинной.

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В США заявили о способе разгромить ВСУ

Продвижение российских войск приведет к разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YiuTube-канала Danny Haiphong.

«Россия уверенно продвигается, в то время как ВСУ несут огромные потери, они близки к краху. Что бы они ни делали, для российских войск это не больше, чем помеха. Ни о каком переломе или угрозе поставить Россию на колени не может быть и речи», — отметил военный эксперт.



По мнению Риттера, ситуация на Украине склоняется в пользу России.

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Потолок обрушился на посетителей бассейнов в водном комплексе во Владивостоке

Во Владивостоке обрушилась кровля водного комплекса «Акватория», сообщила прокуратура Приморья.

Отмечается, что пострадали восемь человек. Инцидент произошел в главном зале с бассейнами «Акватории».

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Китайский производитель телевизоров прекратил поставки деталей в РФ

Китайский бренд TCL отказался поставлять комплектующие российским контрактным производителям телевизоров. О решении перенести сборку в бывшую республику СССР на фоне санкционных рисков сообщает «Коммерсантъ».

Ранее телевизоры TCL собирались на заводах «Квант» и STI Group в Воронеже, а теперь производство будет перенесено в Казахстан, где также начнется сборка телевизоров Xiaomi, прекратившей поставки комплектующих еще в 2022 году.

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