Представители Белого дома, Госдепартамента и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США принимали участие в переговорах в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом, сообщила телекомпания CBS.

По данным источника телеканала, детали сделки между Москвой и Западом «тщательно скрывались», передает ТАСС.

Песков высказался об освобождении Уилана и Гершковича

Ранее сообщалось, что в рамках обменного процесса заключенными с участием нескольких стран освобождены осужденные в России журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и американец Пол Уилан.

В четверг начался обмен заключенными с участием России и Запада.