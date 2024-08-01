В США назвали Камалу Харрис фаворитом в президентской гонке

Кандидат в президенты США от демпартии Камала Харрис становится фаворитом в грядущей гонке на пост главы государства. Политик по некоторым данным обошла даже своего оппонента Дональда Трампа. Об этом говорится в материале американского журнала Newsweek.

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Издание проанализировало данные онлайн-рынка прогнозов платформы PredictIt. Данный сервис предлагает интернет-пользователям приобретать акции стоимостью от 1 до 99 центов, а затем выплачивает по одному доллару тем, чей прогноз был верным.

На данный момент акции политика Камалы Харрис продаются на платформе за 52 цента, тем временем как акции Трампа выставлены за 50 центов. Эти цифры говорят о том, что кандидат от демпартии США имеет преимущество над своим главным оппонентом.

Однако стоит отметить, что на других платформах представлены иные цифры. Так, вероятность победы Трампа на платформе рынка прогнозов Polymarket – 55 %, у Харрис же видно отставание – 43 %.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что треть американцев не готова к тому, что на посту президента США окажется женщина. Однако о противоположном мнении заявили более 50 % респондентов.