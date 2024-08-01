Опубликованы кадры обмена заключенными между Россией и США

Между США и Россией в Анкаре осуществился обмен заключенными. Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube-канале телеканала NTV.

Дополнительно сообщается, что было доставлено 26 человек с обеих сторон. Данный факт делает этот обмен заключенными крупнейшим в истории российско-американских отношений.

Песков высказался об освобождении Уилана и Гершковича

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что в масштабном обмене заключенных между Россией и странами Запада фигурирует 24 человека. В частности, уточнялось, что не менее 12 политических заключенных, содержащихся в России, будут освобождены и направлены в Германию. Однако данная информация была опровергнута и позже телеканал удалил информацию о том, что обменяют 24 человека.