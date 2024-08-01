Политолог рассказал о зреющем расколе в ХАМАС

Политолог, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал ликвидацию Израилем ряда высокопоставленных руководителей ХАМАСа и «Хезболлы», заявив о зреющем расколе в палестинском религиозно-политическом движении.

Армия обороны Израиля ранее подтвердила ликвидацию командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа ударом 13 июля в Хан-Юнисе в секторе Газа. До этого сообщалось, что глава политического бюро движения Исмаил Хания погиб в результате «прямого попадания ракеты» в дом в столице Ирана, где он остановился на время визита в Исламскую Республику

После ликвидации Мохаммеда Дейфа и Исмаила Хании в ХАМАС осталось два главных действующих лица - бывший председатель политбюро ХАМАС Халед Машаль и глава группировки в Газе Яхья Синвар. Если упрощать, то Хании был начальником Машаля, а Дейф был заместителем Синвара. При этом спецификой нынешней ситуации является то, что межу оставшимися руководителями – Машалем и Синваром – сложились достаточно сложные отношения. По слухам, они даже не разговаривают друг с другом. Связующим звеном в организации был Хании, который обеспечивал соответствующие контакты. Так что теперь встает вопрос о том, как ХАМАС будет функционировать после его ликвидации. Не исключено, что внутри группировки произойдет раскол и начнется борьба за власть. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

У Халеда Машаля, которого называют наиболее вероятным преемником Хании, существуют «скрытые конфликты» с различными игроками на Ближнем Востоке, отметил специалист.

«Сейчас об этих конфликтах могут и не говорить, но у людей на Востоке очень хорошая память – они мало о чем забывают. Полагаю, что и в Дамаске, и в Тегеране помнят, как после начала гражданской войны в Сирии именно с подачи Машаля ХАМАС выступил против президента страны Башара Асада, тем самым отплатив сирийскому руководству черной неблагодарностью, ведь до того момента сирийское правительство поддерживало ХАМАС», - заявил аналитик, подчеркнув, что ликвидация Израилем двух лидеров ХАМАС нанесла группировке не только имиджевый ущерб, но и создало внутри нее высокую напряженность.



Вместе с тем устранение Израилем «второго номера» «Хезболлы» Фуада Шокра не спровоцирует раздора в этой организации, добавил эксперт.

«У «Хезболлы» ситуация сейчас лучше, чем у ХАМАС, - там нет угрозы раскола, поскольку в «Хезболле» выстроена довольно понятная внутренняя структура. При этом положение «Хезболлы» ухудшается в том смысле, что, судя по появившимся в Ливане комментариям, там никто не ожидал столь резкой реакции Израиля. Там полагали, что воздушные удары будут наноситься непосредственно по объектам «Хезболлы», что в результате этих ударов погибнут только рядовые боевики, пусть и в большом количестве. Но ликвидации кого-то из руководства «Хезболлы» там никто не ожидал», - рассказал специалист.



Каргин также ответил на вопрос о роли США в устранении Израилем лидеров ХАМАС и «Хезболлы».

«Скорее всего, во время недавнего визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США тому согласовали ликвидацию первых лиц различных арабских группировок. В условиях предвыборной гонки в США Нетаньяху оказался в очень выгодном положении в отношениях со всеми кандидатами на должность президента страны. Ему сейчас очень сложно отказать, поскольку подобный отказ за несколько месяцев до голосования будет выглядеть, как отказ от поддержки Израиля в целом. Так оно и будет в реальности. А для любого американского политика отказ от поддержки Израиля перед выборами в настоящее время, в 2024 году, означает гарантированное поражение на этих выборах, поскольку американские евреи, занимающиеся бизнесом, направляют значительную часть средств на избирательные кампании обоих кандидатов», - отметил эксперт.



Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой отказаться от ответных действий после убийства в Тегеране Исмаила Хании.