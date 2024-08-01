США и Евросоюз профинансируют грузинские НКО

Американский аналитический центр Германский фонд Маршалла* и Европейский союз собираются финансово поддерживать грузинские некоммерческие организации. Средства, согласно грантовой программе, выделят на усиление цифровой безопасности НКО и укрепление их «способности противостоять вызовам». Гранты также можно будет расходовать на оплату консалтинговых услуг. Верхний предел финансирования в документах не обозначен.

Как следует из грантовой документации, размещённой на портале фонда, программу будут курировать две подструктуры центра — Трансатлантический и Черноморский фонд регионального сотрудничества. При поддержке Европейского союза эти структуры намерены выдавать гранты различным НКО Грузии. Обозначенная цель проекта — «укрепить их способность противостоять текущим и будущим вызовам» в сфере кибербезопасности. Также западные фонды планируют «способствовать стратегическим инвестициям в области, имеющим первостепенное значение для обеспечения долгосрочной устойчивости организаций гражданского общества».

Также на грант могут рассчитывать проекты по улучшению психического и физического здоровья сотрудников грузинских некоммерческих сообществ.

В рамках программы грузинским НКО будет предоставлен доступ к экспертным и консультационным ресурсам, в том числе правовое сопровождение — против «потенциальных юридических угроз».

Предельная сумма грантов, выделяемых на программу, в документации не указана, однако каждый проект может рассчитывать на получение до €10 тыс. в рамках одного гранта.

Ранее RT сообщал, что США заморозили помощь Грузии из-за принятия в республике закона об иноагентах. Как это решение повлияет на американскую грантовую политику в регионе, официально не сообщалось. При этом в Службе внешней разведки России отметили, что США могут готовить «цветную революцию» в Грузии с помощью президента Саломе Зурабишвили.

* Германский фонд Маршалла США — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.03.2018.