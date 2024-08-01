Эрдоган в беседе с Папой Римским заявил об угрозе миру из-за Израиля

Действия Израиля в секторе Газа обрели масштабы геноцида, осуществляются при поддержке некоторых государств и несут угрозу региону и всему человечеству. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Папой Римским Франциском, сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Эрдоган заявил, что израильские нападения в секторе Газа превратились в геноцид, что существует серьезный гуманитарный кризис и что Израиль совершает массовые убийства под дипломатическим, экономическим и военным зонтиком, предоставленным ему некоторыми государствами", - говорится в сообщении.



По мнению Эрдогана, убийство в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и нападение Израиля на Ливан в очередной раз продемонстрировали, что он "представляет угрозу всему региону, миру и человечеству, и что необходимо пока не поздно, принять мере для обеспечения мира проживающим в Палестине мусульманам и христианам".

Эрдоган, как отмечается, выразил надежду, что переговоры Франциска со странами, поддерживающими Израиль, "будут полезными для прекращения нападений в Газе и обеспечения постоянного мира в регионе".

30 июля армия Израиля сообщила о нанесении удара по столице Ливана Бейруту и подтвердила, что в результате операции был ликвидирован Фуад Шокр. По данным израильских военных, Шокр - правая рука лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы, который отвечал за стратегические вопросы в военной организации движения, включая ракетное вооружение.

Палестинское движение ХАМАС 31 июля объявило о гибели главы своего политбюро Исмаила Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, где он принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Телеканал Al Hadath сообщил, что Хания был убит в результате прямого попадания ракеты. Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заверил, что это убийство не останется без ответа. Израильские военные не комментируют информацию о смерти Хании.