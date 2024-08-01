Шольц лично примет заключенных, обмененных с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц лично примет освобожденных Россией и Белоруссией заключенных. Также он выступит с обращением об итогах одного из самых масштабных обменов за последнее время. Об этом в четверг, 1 августа, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Журналисты отметили, что он и его правительство сыграли одну из решающих ролей в переговорах. Данный вывод они делают из решения передать России Вадима Красикова.

— Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушманн, очевидно, сыграл решающую роль в заключении сделки. В Федеральной генеральной прокуратуре Германии царит разочарование по поводу результата, — сказано в материале газеты.



Красиков был приговорен к пожизненному заключению в Германии в декабре 2021 года по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

До этого стало известно, что Россия освободит Владимира Кара-Мурзу* в рамках обмена политзаключенными. Последнюю неделю его адвокаты говорили, что их не допускают к политику в тюремную больницу.

Турецкая разведка стала посредником в самой масштабной за последнее время операции по обмену 26 заключенных из семи стран. Отмечается, что десять освобожденных в рамках обмена направляются в Россию, 13 — в Германию.

*Признан иноагентом.