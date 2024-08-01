В Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ*

Рабочая группа Министерства культуры Казахстана рассмотрела петицию о запрете пропаганды ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

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Члены группы заявили, что никто в республике не будет подвергаться дискриминации по половому признаку или выбора партнера, однако детей необходимо оградить от знаний, навязываемых ЛГБТ.

Петиция появилась на портале E-Petition.kz 29 мая, ее автором стала руководитель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева.

Ранее в парламенте Казахстана предложили закрывать СМИ за публикации об ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Предполагается, что депутаты дополнят статью 22 законопроекта, в которой перечислены основания для закрытия изданий, словами «нетрадиционная сексуальная ориентация».