Стало известно, сколько заключенных обменяют РФ и Запад

В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека. Как сообщает телекомпания CBS, среди них есть журналистка "Радио Свобода"* Алсу Курмашева и публицист Владимир Кара-Мурза*.

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В публикации уточняется, что не менее 12 заключенных, содержащихся в России, будут освобождены и доставлены в Германию. Кроме Курмашевой, имеющей гражданство РФ и США, и Кара-Мурзы, гражданина РФ и Великобритании, российская сторона должна передать журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

В Россию вернутся восемь граждан. Ожидается, что среди них будет Вадим Красиков — в 2019 году его осудили в Германии по обвинению в убийстве Зелимхана Хангошвили. Агентство Bloobmerg ранее писало, что западные страны также передадут Артема и Анну Дульцевых — в Словении супругов приговорили к 1 году и 7 месяцам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

По данным телеканала, в переговорах в рамках сделки по обмену заключенным участвовали Белый дом, Госдепартамент и ЦРУ. Отмечается, что диалог между РФ и США до последнего держался в секрете от СМИ.

* Кара-Мурза В. В. признан Минюстом РФ иностранным агентом

* СМИ, выполняющее функции иноагента