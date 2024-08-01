CBS отредактировала материал об обмене заключенными РФ и Запада

Телекомпания CBS отредактировала материал о предполагаемом обмене заключенными между Россией и странами Запада, удалив из него данные о числе фигурантов сделки.

Как убедился корреспондент ТАСС, спустя примерно полчаса после публикации размещенный на сайте телекомпании материал был отредактирован, в нем более не содержатся данные о том, что фигурантами масштабного обмена заключенными стали по меньшей мере 24 человека. Из статьи также пропали сведения о том, что по условиям сделки на родину вернутся 12 россиян, а РФ передаст Германии восемь заключенных. Кроме того, в материале более нет сведений об участии в обмене осужденного в Германии гражданина России Вадима Красикова.

Газета Politico, в свою очередь, отмечает, что речь идет об "одном из самых масштабных и сложных обменов заключенными в истории США".

Белый дом, Госдепартамент и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, а также спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать информацию о предполагаемом обмене.