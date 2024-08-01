Кара-Мурзу* освободят в рамках обмена заключенными

Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза*, осужденный в России за госизмену, будет освобожден российской стороной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Напомним, что в апреле прошлого года Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках об армии. Также ему был назначен штраф в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, ему будет запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.

Bloomberg рассказал, кого из американцев обменяла Россия

Владимир Кара-Мурза* младший является тележурналистом, режиссером и публицистом, сыном политика и телеведущего Владимира Кара-Мурзы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран, сейчас они направляются за пределы России. Другие подробности обмена пока недоступны. Как отметило агентство, США долгое время вели переговоры об их освобождении, называя их ошибочно задержанными.

Официального подтверждения информации об обмене пока нет.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов.