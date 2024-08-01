Оппозиция обвинила Кишинев в разрушении связей с Москвой по указанию Запада

Власти Молдавии устраивая шпионские скандалы и высылая российских дипломатов действуют в интересах своих хозяев на Западе. Об этом заявил депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.

"Продолжается русофобская политика нынешнего режима, навязанная нашими западными партнерами. Высылка российских дипломатов и необоснованные обвинения против сотрудников посольства России в Молдове свидетельствуют о том, что текущая власть работает в интересах иностранных государств, а не собственной страны", - написал депутат в своем телеграм-канале.



Он подчеркнул, что недружественные шаги создают напряженность и разрыв с естественными союзниками республики. "Молдавия должна заботиться о своих гражданах и строить добрососедские отношения на основе взаимного уважения и сотрудничества, а не следовать навязанным извне методичкам. Мы обязаны пересмотреть эту разрушительную стратегию и вернуться к разумной политике, ориентированной на интересы молдавского народа", - считает парламентарий.

В четверг МИД Молдавии объявил о высылке из страны помощника военного атташе посольства РФ. Ранее сообщалось о задержании главы юридического департамента парламента и одного из сотрудников отдела пограничной полиции аэропорта Кишинева, которых подозревают в сотрудничестве с посольством РФ, госизмене и заговоре против Молдавии.

Как заявил корр. ТАСС посол РФ в Молдавии Олег Васнецов, действия молдавских властей направлены на демонтаж отношений с Москвой, Россия со своей стороны, примет ответные меры. Он подчеркнул, что ровно год назад в республике уже имела место масштабная кампания с голословными обвинениями посольства России в "шпионской деятельности" и "вмешательстве" во внутренние процессы в стране. Тогда из Молдавии были высланы 45 работников российского посольства, но никаких доказательств обвинений представлено не было. Ранее сегодня в МИД РФ заявили, что не оставят этот шаг молдавской стороны без ответа.