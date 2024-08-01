Bloomberg рассказал, кого из американцев обменяла Россия

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран, сейчас они направляются за пределы России.Об этом сообщает Bloomberg.

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Другие подробности обмена пока недоступны. Как отмечает агентство, США долгое время вели переговоры об их освобождении, называя их ошибочно задержанными.

Напомним, что сотрудника московского бюро издания The Wall Street Journal Гершковича задержали в марте 2023 года по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). 19 июля его признали виновным и приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Бывшего морского пехотинца Уилана задержали 28 декабря 2018 года при получении от сотрудника российских спецслужб USB-накопителя. Его обвинили в шпионаже, а в июне 2020 года признали виновным и приговорили к 16 годам лишения свободы.

Пять стран проведут масштабный обмен заключенными

Ранее СМИ сообщали, что над Калининградом заметили самолет, который был задействован ранее при обмене Виктора Бута. Утверждалось, что России выдали Артему и Анну Дульцевых — в Словении супруги были приговорены к 1 году и 7 месяцам лишения свободы по обвинению в шпионаже.