На трезубце статуи «Родина-мать» в Киеве появилась коррозия

На новом щите монумента «Родина-мать» в Киеве уже появилась коррозия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор местного Института электросварки Игорь Кривцун.

Напомним, что в июле прошлого года на тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что граждане страны выступили за отказ от герба СССР на щите памятника — по результатам онлайн-опроса 85% высказались за его замену на украинский. 6 августа рабочие установили на щите трезубец.

Как объяснил Кривцун, перед монтажом никто не обращался к сотрудникам института за помощью. Вместе с тем работы были «проблемными» — из-за ветра и отсутствия защиты сварочные швы оказались под угрозой.

«Они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь. А недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия», — сказал глава института.



По его словам, согласование работ со специалистами пытались получить уже после монтажа герба Украины. Он подчеркнул, что ответственность, в связи с этим институт делить не будет и отвечать будут те, кто занимался проектировкой и сваркой.