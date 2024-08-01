СМИ: состоялся один из этапов обмена заключенными между РФ и Западом

Состоялся один из этапов масштабного обмена заключенными между РФ и Белоруссией, США и Германией, сообщает Mash.

Как отмечается, в Калининграде России выдали Артема и Анну Дульцевых. Спецборт, который использовали при обмене Виктора Бута, сразу направился в сторону Мурманска.

Напомним, что Артёму и Анне Дульцевым вынесли приговор по делу о шпионаже. Процесс проходил в закрытом режиме. Супружеская пара якобы выдавала себя за граждан Аргентины Людвига Гиша и Марию Розу Майер Мунос.

Ранее сообщалось, что на фоне заявлений об обмене журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича над Калининградом заметили самолет, который был задействован при обмене Виктора Бута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По данным Flightradar24, борт совершил посадку в Калининграде. О том, что Гершкович вернется в США в четверг по местному времени в рамках обмена заключенными, сообщал телеканал Fox News.