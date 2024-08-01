Предсказана судьба ХАМАС после гибели двух лидеров

Несмотря на убийство двух лидеров, палестинское исламистское радикальное движение ХАМАС вряд ли исчезнет, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. О его судьбе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Маловероятно, что он исчезнет с политической сцены, хотя тенденция объединения с [Движением за национальное освобождение Палестины] ФАТХом уже налицо, китайцы провели в Пекине специальную встречу лидеров и так далее», — поделился политолог.



По его словам, по ХАМАС нанесены серьезные удары, и ситуация обостряется. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как на произошедшее отреагируют другие игроки, прежде всего, США и арабские страны.

«Беспрерывные атаки ни к чему хорошему не приведут. Израиль ведет политику на грани, и теперь самое главное удержать группировки, Иран от ударов. Во всяком случае [верховный лидер Ирана Али] Хаменеи заявил, что ответный удар по Израилю будет. Почему? Потому что Израиль нарушил все правила, нанеся удар по иностранному гражданину на территории чужого государства. Это просто геополитическая наглость», — заключил собеседник «Ленты.ру».



Ранее израильская армия совместно с разведкой заявила о ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Вскоре зампредседателя движения Халил аль-Хайя опроверг информацию.

31 июля в Иране в результате ракетного удара погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. При этом представители израильской армии отказались взять на себя ответственность за этот инцидент.