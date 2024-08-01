Памятник американскому президенту Рональду Рейгану может быть установлен в Киеве. Как заявил депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий, соответствующая петиция набрала более 6 тысяч голосов, что открывает такую возможность. Сам парламентарий, как передает ТАСС, предлагает выделить для такой статуи место одного из снесенных в рамках проводящейся на Украине декоммунизации памятников.

Стоит отметить, что Заболоцкий и прежде выступал с громкими и неоднозначными предложениями. Так, он продвигал идею ввести налог на расчет наличными, высказывался за то, чтобы огнестрельным оружием мог владеть любой украинец.

Что касается Рейгана, то в имя этого американского президента уже носит одна из улиц Киева. Примечательно, что прежде она носила имя другого американца - писателя и публициста Теодора Драйзера. В 1927 году он побывал в СССР по приглашению советской власти, в рамках той поездки он посетил Киев. И его имя в 1983 году было присвоено одной из улиц украинской столицы.

Избавились же от этого топонима в 2023 году в рамках пресловутой декоммунизации, ведь Драйзер был не только писателем, но и членом Коммунистической партии США, в которую он вступил в 1945 году. А имя Рональда Рейгана было выбрано для той улицы из-за критического отношения американского президента к СССР.

Для удовлетворения интересов оружейного лобби Рейган начал гонку вооружений между США и СССР, перечеркнув предыдущие усилия по разрядке в отношениях между двумя державами. В 1983 году он объявил Советский Союз "империей зла". Именно этими словами он обосновал для обывателей гонку вооружений и идею развертывания ПРО как на земле, так и в космосе.

Кстати, Рейгана неоднократно цитировали, когда в конгрессе США обсуждался пакет военной помощи киевскому режиму.