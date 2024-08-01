Госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой отказаться от ответных действий после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По информации собеседника телеканала, Блинкен во время разговора с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани попросил его передать данное сообщение иранской стороне и ливанскому шиитскому движению "Хезболлах".

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Как отметил источник, шейх Катара согласился выполнить просьбу госсекретаря США.