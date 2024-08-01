Карл III перестал отвечать на звонки и письма принца Гарри

Друзья британского принца Гарри рассказали, что король Великобритании Карл III не отвечает на звонки и письма сына, а разлад между ними еще сильнее усилился. Об этом в среду, 31 июля, пишет Daily Mail.

— Источники, близкие к Гарри, сказали, что их общение ухудшилось на фоне растущей напряженности из-за опасений герцога за свою безопасность во время пребывания в Великобритании, — сообщило издание.



Последний раз сын и отец виделись в феврале после новостей об обнаружении у монарха рака. Как рассказывают друзья принца Гарри, он регулярно звонит Карлу III, чтобы узнать о его самочувствии, но тот не поднимает трубку.

Принц Гарри раскрыл причину, по которой не разрешает Меган Маркл приезжать в Великобританию

7 мая принц Гарри отправился в Великобританию. В рамках визита принц собирался встретиться со своим отцом королем Карлом III, однако тот отказал ему в аудиенции. Позже официальный представитель британского короля прокомментировал, что сейчас монарх сильно загружен делами.

Старший научный сотрудник института Европы РАН Олег Охошин пояснил в беседе с «ВМ», почему принцу Гарри никогда не занять королевский престол.