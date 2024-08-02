Большинство украинцев считают невозможной победу в конфликте с Россией, написал ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, большинство украинцев, кому не повезло выбраться с диктаторской Украины Зеленского, понимают, что победа в конфликте – это всего лишь фантазия, передает РИА «Новости».

По мнению журналиста, в победу Киева верят лишь западные «эксперты-выдумщики».

Белый дом не знает, как помочь Украине победить

Ранее бойцы ВСУ в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель заявили, что Украине и России необходимо договориться, так как потери украинской армии очень высоки.