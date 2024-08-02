На Западе заявили об осознании украинцами «фантазий» о победе над Россией
Большинство украинцев считают невозможной победу в конфликте с Россией, написал ирландский журналист Чей Боуз.
По его словам, большинство украинцев, кому не повезло выбраться с диктаторской Украины Зеленского, понимают, что победа в конфликте – это всего лишь фантазия, передает РИА «Новости».
По мнению журналиста, в победу Киева верят лишь западные «эксперты-выдумщики».
Белый дом не знает, как помочь Украине победить
Ранее бойцы ВСУ в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель заявили, что Украине и России необходимо договориться, так как потери украинской армии очень высоки.