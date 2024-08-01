Эстония введет полный таможенный контроль для выезжающих в Россию

Эстония введет полный таможенный контроль людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Как сообщает ERR, такой план разработал Минфин и МВД республики.

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Документ представили правительству сегодня, 1 августа. Он предусматривает постепенный переход от выборочного к полному таможенному контролю всех людей и грузов, которые пересекают границу в сторону России. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что решение связано с «попытками несоблюдения санкций», а также перевозкой «запрещенных товаров» на границах.

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«Применением полного контроля товаров мы усложним уклонение от санкций и действия России по снабжению ее военной машины», — заявил он.



ERR в публикации отмечает, что мера повлияет на пропускную способность границы. Время ее пересечения увеличится, а число людей, въезжающих в Эстонию или выезжающих из нее, вероятно, сократится.