Обзор ИноСМИ: разногласия между Харрис и Зеленским и приказ нанести удар по Израилю

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Непростые отношения»: разногласия между Харрис и Зеленским

Вице-президента США и возможного кандидата от демократов на предстоящих в США выборах главы государства Камалу Харрис и Владимира Зеленского связывает непростая история отношений, точкой невозврата в которых стала Мюнхенская конференция 2022 года. Об этом пишет Time.

Именно на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась менее чем за неделю до начала российской специальной военной операции на Украине Харрис встретилась с Зеленским и ответила отказом на просьбу Киева передать украинским военным западное вооружение и ввести в отношении России превентивные санкции.

«То послание, которое она передала Зеленскому в Мюнхене, усилило его недовольство союзниками и задало тон отношениям с самой Харрис, которые никогда не были особенно теплыми», - говорится в статье.



Евросоюз рассматривают идею запрета на поставки российской рыбы

Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций планирует обсудить введение ограничений на импорт свежей рыбы из России. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

По данным издания, на запрете поставок свежей рыбы из России настаивают страны Балтии, в частности Литва. При этом данные Ассоциации рыбопереработчиков и трейдеров ЕС (AIPCE) свидетельствуют о том, что в 2022 году более 70% минтая было импортировано из России, а «замены ему в настоящее время нет». Также участники рынка предупредили, что введение санкций повысит цены на минтай, поставляемый из США.

Верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести удар по Израилю в качестве ответа на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом со ссылкой на трех иранских чиновников сообщает американское издание The New York Times.

Источники издания отметили, что приказ был отдан на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана. При этом Али Хаменеи поручил военным подготовить планы как нападения, так и защиты от американского или израильского удара.

«Хаменеи дал понять, что иранцы считают «месть за кровь» Исмаила Хании своим долгом, так как он был убит на территории Ирана (…) Аналитики заметили, что Иран считает ответные меры необходимыми как в качестве мести за убийство Хании, так и для сдерживания Израиля», - говорится в статье.



Мадуро: зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне охвативших страну акций протеста против итогов президентских выборов обвинил зарубежные СМИ в попытках подтолкнуть венесуэльцев к гражданской войне и осудил «существование лаборатории фейковых новостей в США». Его слова приводит телеканал TeleSUR.

«Мы столкнулись с самым преступным и грязным заговором. Это мощная атака на Венесуэлу», - заявил он, подчеркнув, что зарубежные СМИ «несут ответственность за войну в Афганистане, Ливии, Ираке и за гибель людей».



ЕС и США провели переговоры, чтобы не допустить войны на Ближнем Востоке

Представители ЕС и США провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать войны в регионе из-за убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила газета Тhe Financial Times.

Источники издания утверждают, что замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора вел переговоры с чиновниками в Тегеране, а координатор совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк проводил консультации в Саудовской Аравии.