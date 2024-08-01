В США признали право России считать НАТО стороной конфликта на Украине

У России есть все основания считать страны НАТО полноценной стороной конфликта на Украине. Об этом в своей статье для журнала The American Conservative (TAC) пишет бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана обозреватель Дуг Бэндоу.

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«У России появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия», — написал эксперт.



Бэндоу подчеркнул, что западным союзникам в этой ситуации так или иначе придется пойти на компромисс и договориться о мире с Россией, чтобы не допустить начала новой мировой войны.

Ранее Бэндоу заявил, что европейцы уже устали от финансирования Украины. Публицист выразил сомнения в том, что жители европейских стран станут сражаться с Россией, «если НАТО вступит в реальную войну с Москвой». По его словам, среди членов альянса только США готовы к подобному противостоянию.