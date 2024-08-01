$86.11-0.2293.51+0.22
Почта

ХАМАС опровергло ликвидацию лидера своего боевого крыла

ХАМАС опровергло официальное заявление израильских властей о ликвидации лидера боевого крыла организации Мухаммада ад-Дейфа. Об этом в интервью Al Jazeera сообщил зампредседателя палестинского исламистского движения в секторе Газа Халил аль-Хайя.

ХАМАС опровергло ликвидацию лидера своего боевого крыла
© DPA/TACC

«Мухаммад ад-Дейф слышит вас сейчас и высмеивает вашу ложь», — сказал представитель боевиков, по словам которого соответствующее заявление было попыткой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдать желаемое за действительное, при этом сорвав мирные переговоры.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой разведки ISA сообщила о ликвидации ад-Дейфа и опубликовала соответствующие кадры.

В мире
Исмаил Хания
Хамас
ЦАХАЛ