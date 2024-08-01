Лукашенко вручил государственные награды

За высокий профессионализм, значительные достижения в гражданской государственной службе и производственной деятельности более пятидесяти сотрудников организаций, входящих в систему управления делами президента, удостоены государственных наград.

Во Дворце Независимости 1 августа Александр Лукашенко в торжественной обстановке вручил ордена, медали и почетные звания, назвав нынешнюю церемонию "особой и в чем-то уникальной, ведь на нее собрались представители одного большого сплоченного коллектива, которое было создано тридцать лет назад сразу после первых в истории суверенной Беларуси президентских выборов".

Тогда, напомнил глава государства, это было небольшое подразделение, обеспечивающее материально-техническое сопровождение работы госорганов молодой независимой страны. А сейчас на благо государства в системе управления делами трудятся более двадцати тысяч человек. В их числе - работники сфер ЖКХ, строительства, культуры, здравоохранения, санаториев, торговли, общественного питания, дипломатического сервиса.

Упомянул в своем выступлении президент и про труд шести тысяч аграриев, благодаря которому предприятия по многим направлениям сельского хозяйства стали лидерами в республике.

Отмечалась на торжественной церемонии и работа сотрудников по гуманитарной деятельности, ведь тысячи благотворительных инициатив и социально значимых проектов - это тоже их заслуга.

Однако самое важное, по словам белорусского лидера, заключается в том, что управление делами сохраняет национальное достояние Беларуси, поскольку именно эта структура отвечает за всемирно известные природные бренды страны.