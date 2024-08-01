Милей подтвердил отъезд аргентинских дипломатов из Венесуэлы

Президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что сотрудники посольства страны в Венесуэле покинули ее территорию, и поблагодарил Бразилию за то, что она согласилась представлять аргентинские интересы в Боливарианской Республике.

"Я очень благодарен Бразилии за готовность взять на себя обеспечение безопасности посольства Аргентины в Бразилии. Мы также благодарим за представительство там интересов Аргентины и ее граждан", - написал он в X (ранее Twitter).



Милей подтвердил, что "дипломатический состав [посольства Аргентины] сегодня был вынужден покинуть Венесуэлу". "Я не сомневаюсь, что скоро мы вновь откроем наше посольство в свободной и демократической Венесуэле", - добавил он.