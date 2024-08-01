Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Об этом сообщает ТАСС.

13 июля израильские истребители нанесли удар по району Хан-Юниса на юге сектора Газа. Оценка разведданных позволяет подтвердить, что ад-Дейф был убит, подчеркнули в ЦАХАЛ.

Мухаммед Ад-Дейф возглавлял военное крыло ХАМАС с 2002 года, после смерти его предшественника Салаха Шехаде. В 2024 году прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запрашивал ордер на арест деятеля группировки, обвиняя его в военных преступлениях против человечности.

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Напомним, что 31 июля иранские СМИ сообщили о гибели главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. ХАМАС подтвердил смерть своего лидера, пообещав ответить за это.

В Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ появилось видео инцидента.