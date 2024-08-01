Маск пообещал Мадуро «отвезти в Гуантанамо на осле»

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что отвезет президента Венесуэлы Николаса Мадуро «в Гуантанамо на Кубе на осле», следует из сообщения в соцсети.

«Я иду за тобой, Мадуро. Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле», – цитирует РИА «Новости» Маска.



Напомним, в Гуантанамо находится база США с одноименной тюрьмой.

Ранее Мадуро предложил Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу. Маск принял бой, но выдвинул условия, что в случае его победы Мадуро уйдет в отставку, если же выиграет президент Венесуэлы, то ему организуют полет на Марс.

Венесуэльская оппозиция и несколько стран не признали Николаса Мадуро победителем президентских выборов в стране, в Каракасе начались столкновения полиции и протестующих.