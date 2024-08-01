Арестованного в США россиянина Винника вычеркнули из списков на обмен

Вера Винник, мать арестованного в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e российского гражданина Александра Винника, рассказала, что ее сына вычеркнули из списка на обмен заключенными по неизвестной ей причине, сообщает РИА Новости.

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«Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны. Мы не знаем, почему. Саша вообще не может говорить, он просто никакой, он расстроен», — заявила женщина.



Она предположила, что ее сын не вошел в соответствующий список, потому что суд по его делу еще не прошел и он не является осужденным.

Вера Винник призналась, что на фоне произошедшего они с Александром сильно подавлены и не знают, что им делать дальше для того, чтобы добиться возвращения россиянина на родину.

Ранее между Россией и странами Запада состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными. Отмечается, что в списках фигурируют 24 человека, из которых восемь россиян.