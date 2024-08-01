В Германии назвали «худшим вариантом» размещение ракет США в ФРГ

Наращивание вооружений не является выходом для Германии, Берлину стоит вести переговоры с Россией, а не давать разрешение на размещение американских ракет на территории ФРГ. Об этом в интервью телеканалу WDR заявил депутат от социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер. Газета.Ru

«Мы должны видеть, что мы можем вступить в переговоры с Россией. Я понимаю, что это сложно, но наращивание вооружений — худший вариант, которым мы можем воспользоваться», — заявил он. Депутат отметил, что не стоит вступать в гонку вооружений с Россией и обострять ситуацию. Он также считает, что немецким властям нужно вернуться к договору по ограничению вооружений. RT на русском

Ранее сообщалось, что США начнут развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать странам Европы приверженность Вашингтона НАТО. Американская сторона планирует включить туда SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие. Lenta.ru