Иран может ответить на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании ударом по одному из крупных израильских городов, считает иранский аналитик Амир Хосейн Вазириан.

В интервью журналу Newsweek он, в частности, заявил: "Иран и другие члены оси сопротивления могут нанести удар по крупнейшему городу Израиля, Тель-Авиву, или даже Хайфе".

Впрочем, Вазириан назвал три возможных варианта ответа на убийство Хании.

Первый предполагает "прямую операцию" против Израиля, которая будет напоминать совершенный в апреле массированный удар ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства в ответ на обстрел консульства исламской республики в Дамаске.

Согласно второму варианту, Тегеран может задействовать своих союзников на Ближнем Востоке, включая "Хезболлу" и мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы).

Наконец, третий вариант называется "гибридная операция", которая будет включать как прямую атаку на Израиль, так и одновременные удары "оси сопротивления".

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Иранский эксперт, впрочем, считает, что ни одна из сторон не стремится к развязыванию полномасштабной войны.

Напомним, что накануне движение ХАМАС заявило о гибели Хании после израильского ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Муса Абу Марзук, заместитель Хании, заявил, что убийство не останется без ответа.