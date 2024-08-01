Аналитик Вазириан рассказал, как Иран может ответить на убийство Хании
Иран может ответить на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании ударом по одному из крупных израильских городов, считает иранский аналитик Амир Хосейн Вазириан.
В интервью журналу Newsweek он, в частности, заявил: "Иран и другие члены оси сопротивления могут нанести удар по крупнейшему городу Израиля, Тель-Авиву, или даже Хайфе".
Впрочем, Вазириан назвал три возможных варианта ответа на убийство Хании.
Первый предполагает "прямую операцию" против Израиля, которая будет напоминать совершенный в апреле массированный удар ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства в ответ на обстрел консульства исламской республики в Дамаске.
Согласно второму варианту, Тегеран может задействовать своих союзников на Ближнем Востоке, включая "Хезболлу" и мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы).
Наконец, третий вариант называется "гибридная операция", которая будет включать как прямую атаку на Израиль, так и одновременные удары "оси сопротивления".
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Иранский эксперт, впрочем, считает, что ни одна из сторон не стремится к развязыванию полномасштабной войны.
Напомним, что накануне движение ХАМАС заявило о гибели Хании после израильского ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Муса Абу Марзук, заместитель Хании, заявил, что убийство не останется без ответа.