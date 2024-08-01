Мать заключенного в США Винника назвала «уткой» информацию об обмене

Мать арестованного в США Александра Винника заявила о том, что информация о возможном обмене ее сына не соответствует действительности, и таких сведений нет даже у его адвоката. Об этом пишут «Известия».

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«Это очередная какая-то утка. Я сейчас разговаривала с сыном, с тюремного телефона он звонит. Он сказал, что работает в прачечной в тюрьме, пришел с работы и скоро пойдет спать», - пояснила Вера Винник.



Она отметила, что об обмене ничего не знает даже адвокат, и если бы эта информация действительно была бы правдой, то сын не говорил бы с ней с тюремного телефона.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон усердно работает над возможным новым обменом заключенными с Россией. При этом в эфире Fox News была озвучена информация о том, что осужденный в России за шпионаж американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович может вернуться в США уже 1 августа в рамках «обмена заключенными».

Александра Винника арестовали на севере Греции в 2017 году по запросу Соединенных Штатов. Его экстрадиции добивались сразу три страны: Россия, США и Франция. Греция в итоге передала россиянина французам, где он был приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в 100 000 евро. После чего Винник был экстрадирован в США. Там его обвиняют в организации схемы по отмыванию денег с помощью биржи криптовалют BTC-e. Сам Винник заявляет о своей невиновности.